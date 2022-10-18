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В Госдуме предложили установить в торговых сетях корзины помощи для ЛНР и ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Госдуме предложили установить в торговых сетях корзины для сбора гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), Херсонской области. С такой инициативой к президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину обратился депутат ГД Михаил Матвеев.

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«Одним из актуальных вопросов является сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР, ДНР, а также освобожденных территорий Украины и наших военнослужащих. Сбор гуманитарной помощи мог бы увеличиться в разы, если бы на выходе из основных федеральных магазинов («Пятерочка», «Магнит», «Вкусвилл» и др.), а также продуктовых магазинов региональных сетей стояла коробка, куда после оплаты граждане могли класть продукты длительного срока годности для оказания гуманитарной помощи», — говорится в письме.

В Х5, Магните, ВкусВилл, Глобусе, Метро отказались от комментариев. Источник в одном из ритейлеров сказал «Известиям», что сети пока не спешат внедрять инициативу, ведь непонятно кому конкретно нужна помощь и кто будет отвечать за доставку продуктов в эти области.

«Сложностей в реализации идеи не возникнет, если правительство порекомендует сетям поставить такие корзины. Ритейлеры поддерживают многие аналогичные инициативы и трудностей с корзинами не будет», — считает гендиректор «infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Минобороны РФ 16 октября рассказало, что военнослужащие ЦВО оказали гуманитарную помощь жителям одного из населенных пунктов в ЛНР.

Ранее, 13 октября, стало известно, что РПЦ организовала денежный сбор для пострадавших мирных жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей, а также для украинских беженцев.

До этого, 20 сентября, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук рассказал, что беженцы могут получить гуманитарную помощь в 43 регионах России. Им выдают продуктовый и гигиенический наборы.

5 октября стало известно, что Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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