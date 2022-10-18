Особый противопожарный режим ввели в Еврейской автономной области

Особый противопожарный режим ввели на территории Еврейской автономной области с 18 октября. Соответствующее постановление подписал глава региона в связи с участившимися случаями возникновения природных возгораний.

В соответствии с постановлением главам муниципалитетов рекомендовано привести в порядок источники наружного пожарного водоснабжения. Кроме того, должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд к источникам воды. В населенных пунктах и садовых товариществах будет обеспечено патрулирование, пишет ИА EAOMedia.

Департамент управления лесами получил поручение организовать рейды для пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

В связи с действием особого режима в ЕАО запрещено сжигать траву, разводить костры и использовать огонь для приготовления пищи. Кроме того, нельзя сжигать мусор.

Во время действия особого режима физическим лицам за нарушения пожарной безопасности грозит штраф до 20 тыс. рублей, должностным лицам — до 60 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составляет до 800 тыс. рублей.