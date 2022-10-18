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Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется

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Президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации. Об этом 18 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал он журналистам на брифинге.

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Юридически остановить частичную мобилизацию может только президент страны, но пока он не подписывал такой указ, приводит слова Пескова «Газета.Ru».

Накануне, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в городе. Он отметил, что разосланные в процессе мобилизации повестки по месту жительства и на предприятия прекратили свое действие.

Эту информацию подтвердил военный комиссар столицы Максим Локтев. Он отметил, что задачи, установленные на основании указа президента РФ и задания Министерства обороны, были выполнены в столице полностью.

Также о завершении частичной мобилизации на территории своего региона объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил о выполнении задачи Минобороны. Ранее об окончании мобилизации объявляли Бурятия, Хакасия, Тыва и другие субъекты РФ.

14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершится к концу месяца. По его словам, в России на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек. Глава государства объяснил необходимость проведения частичной мобилизации тем, что «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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