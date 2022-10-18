Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется

Президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации. Об этом 18 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал он журналистам на брифинге.

Юридически остановить частичную мобилизацию может только президент страны, но пока он не подписывал такой указ, приводит слова Пескова «Газета.Ru».

Накануне, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в городе. Он отметил, что разосланные в процессе мобилизации повестки по месту жительства и на предприятия прекратили свое действие.

Эту информацию подтвердил военный комиссар столицы Максим Локтев. Он отметил, что задачи, установленные на основании указа президента РФ и задания Министерства обороны, были выполнены в столице полностью.

Также о завершении частичной мобилизации на территории своего региона объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил о выполнении задачи Минобороны. Ранее об окончании мобилизации объявляли Бурятия, Хакасия, Тыва и другие субъекты РФ.

14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершится к концу месяца. По его словам, в России на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек. Глава государства объяснил необходимость проведения частичной мобилизации тем, что «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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