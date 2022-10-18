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Путин проинформировал Эрдогана о диверсии на «Турецком потоке»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о диверсии на «Турецком потоке». Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

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10 октября Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя наравне с международными террористическими формированиями.

«По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую», — заявил Калын в интервью телеканалу A Haber.

Он указал на то, что Россия также сообщила об усилении мер безопасности. Калын добавил, что Анкара и Москва находится в контакте по этому вопросу.

13 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке организовать диверсию на газопроводе «Турецкий поток». По его словам, злоумышленники планировали взорвать сухопутный участок трубопровода на территории России.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

После этого сербский лидер Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока». Глава государства запросил дополнительную информацию у Москвы и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всему маршруту.

12 октября на Российской энергетической неделе Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Как заявил позже Эрдоган, Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

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