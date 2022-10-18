Путин проинформировал Эрдогана о диверсии на «Турецком потоке»

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о диверсии на «Турецком потоке». Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

10 октября Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя наравне с международными террористическими формированиями.

«По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую», — заявил Калын в интервью телеканалу A Haber.

Он указал на то, что Россия также сообщила об усилении мер безопасности. Калын добавил, что Анкара и Москва находится в контакте по этому вопросу.

13 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке организовать диверсию на газопроводе «Турецкий поток». По его словам, злоумышленники планировали взорвать сухопутный участок трубопровода на территории России.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

После этого сербский лидер Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока». Глава государства запросил дополнительную информацию у Москвы и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всему маршруту.

12 октября на Российской энергетической неделе Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Как заявил позже Эрдоган, Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.