В РГУ назвали вероятный способ разрушения «Северного потока»

Для разрушения трубопровода «Северный поток» нужен был специальный подводный робот. Об этом 18 октября «Известиям» заявил профессор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

«Чтобы было понятно, о чем идет речь, — толщина металлической стенки трубы колеблется от 34 до 40 мм. Плюс это еще покрыто толстым слоем бетона, для того чтобы трубу затопить, потому что труба, заполненная газом, она как поплавок пытается всплыть, и бетон нужен для того, чтобы не только укрепить стенку, он еще создает вес, который позволяет эту трубу притопить», — сказал он.

Эксперт отметил, что для разрушения такого трубопровода нужен был «колоссальный взрыв».

«Я не специалист по взрывотехнике, но совершенно очевидно, что для этого требовались подводные аппараты-роботы, потому что такое количество взрывчатки заложить под этим трубопроводом человек просто не в состоянии», — сказал он.

Такую диверсию, в том числе могли сделать компании, эксплуатирующие подводные морские сооружения, сказал Бессель.

«Их много — это и Норвегия, и Голландия, и Британия. Все они эксплуатируют морские нефтегазовые сооружения, у всех есть роботы, которые позволяют строить морские нефтегазовые сооружения. Вот они могли быть использованы для подтаскивания взрывчатки», — сказал он.

При этом профессор подчеркнул, что вызывает удивление, что ЧП произошло в шведских территориальных водах, потому что они хорошо контролируются Стокгольмом.

«И как не увидеть вот эту готовящуюся диверсию — я понять не могу», — сказал Бессель.

Ранее в этот день шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. По информации Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — выявили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

13 октября вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под «Северным потоком» в 2015 году.