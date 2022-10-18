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Жительница Хабаровского края перевела мошенникам 1,8 млн рублей

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Жительница Хабаровского края лишилась 1,8 млн рублей из-за телефонных мошенников. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

По словам 26-летней женщины, проживающей в Комсомольске-на-Амуре, ей поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Для подтверждения своих слов он прислал женщине в одном из мессенджеров фотографии поддельного служебного удостоверения, а также документов, подтверждающих транзакции. Мужчина убедил потерпевшую, что на ее счета якобы производится мошенническая атака. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Потерпевшая согласилась перевести около 1,8 млн рублей на разные счета.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

На прошлой неделе житель Находки перевел мошенникам 4,27 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего, что для защиты от несанкционированных списаний ему необходимо оформить кредит и перевести деньги на резервную ячейку Центробанка.

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