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Запорожские власти заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших

Рогов: ВСУ отказываются забирать тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Украинская сторона отказывается забирать тела погибших с линии фронта в Запорожской области, несмотря на готовность обеспечить для них режим тишины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он указал на то, что Киев не реагирует на предложения запорожских властей. По словам Рогова, тела просто лежат в полях.

«Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения», — заявил о в беседе с «РИА Новости».

7 сентября военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Осипенко, попавший в плен к российской армии в свой первый день на боевой позиции, рассказал «Известиям» о том, что был призван в украинские войска через угрозы тюремным заключением. С его слов, он никогда не служил в армии, поэтому не думал, что его могут призвать и отправить участвовать в реальных боевых действиях.

Ранее, 2 мая, сообщалось об отказе военных Украины забирать тела своих же сослуживцев в местах боевых действий. В народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) предположили, что причина такого поведения — стремление выставить погибших пропавшими без вести, чтобы не назначать их семьям соответствующие выплаты.

Также в апреле украинские военнопленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и «кидает» их. По словам военных, прибыв на завод «Азовсталь» в Мариуполе, они понимали, что помощь не придет. Тем не менее сдаваться в плен они боялись, потому что ждали расстрела со стороны российских военнослужащих.

Россия продолжает проведение СВО по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Это решение было принято на фоне обострившейся в ЛНР и ДНР обстановке на фоне обстрелов украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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