Житель Забайкалья погиб при падении в недействующую шахту

Мужчина погиб в результате падения в недействующую шахту в Забайкальском крае. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Информация об инциденте поступила вечером 17 октября. По данным правоохранительных органов, мужчина упал в шахту в поселке Вершино-Дарасунском Тунгокоченского района. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

24 сентября в Мурманской области произошел обвал на шахте «Каула». Обрушение зарегистрировано в одном из блоков на горизонте +50 м. Горнорабочий оказался под завалом и погиб.