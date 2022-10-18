Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками на Центральной кольцевой автодороге
- Новости
- Происшествия
- Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками на Центральной кольцевой автодороге
Один человек погиб в результате аварии с участием двух грузовых автомобилей в ТиНАО. Об этом пресс-служба столичного управления ГИБДД сообщает во вторник, 18 октября.
Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на 231-м км ЦКАД.
«По предварительным данным, водитель автомобиля FAW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем КамАЗ, после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате дорожной аварии водитель автомобиля FAW от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день авария произошла на Киевском шоссе, передает RT. По данным прокуратуры, 40-летний водитель коммерческого маршрутного такси не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
В маршрутке находились семь человек. В результате ДТП скончалась женщина 1987 года рождения, проживающая в Московской области, передает НСН.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.