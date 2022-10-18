Эксперт оценила решение ВБ перевести кредиты Белоруссии в статус необслуживаемых

Перевод Всемирным банком (ВБ) белорусских займов в категорию необслуживаемых является стандартной процедурой, и на Минск это никак не повлияет, рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Принципиально для Белоруссии это мало что меняет — страна и так фактически отрезана от основных мировых рынков капитала в силу высоких кредитных и политических рисков», — сказала она «Известиям».

Беленькая напомнила, что еще в марте этого года ВБ прекратил все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, она отметила, что с середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита республике.

О том, что все кредиты Международного банка реконструкции и развития, предоставленные Белоруссии, переведены в статус необслуживаемых из-за просрочки платежей на сумму $68,43 млн, ВБ сообщил накануне. При этом указывалось, что основная сумма непогашенных страной кредитов составляет $967 млн.