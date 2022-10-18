Строительство забора на границе с РФ обойдется Финляндии в €139 млн

Строительство заграждения на границе с Россией займет 3–4 года и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Об этом 18 октября сообщает Urdupoint со ссылкой на пограничную службу республики.

Отмечается, что пограничники готовы к возведению объекта уже в этом году, но строительство начнется только после принятия решения о финансировании проекта правительством. Ведомство пояснило, что МВД страны планирует выделить €6 млн на постройку пилотного участка и €139 млн на строительство всего заграждения.

Уже 18 октября проект обсудит парламент страны. Премьер Санна Марин планирует заручиться поддержкой на ближайшем заседании, пишет издание.

11 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не время разговаривать с Россией. По словам политика, он не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и будет готов к этому, «если в поле зрения появится что-то хорошее».

26 сентября стало известно, что в Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км. Срок службы такой конструкции может достигать 50 лет.

13 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией. По его словам, Хельсинки своим следованием антироссийскому курсу и так отгородилась от Москвы в плане двусторонних отношений, поэтому возведение забора ситуацию не изменит.

30 сентября с полуночи Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.