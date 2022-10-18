Браконьеры нанесли ущерб Камчатке в размере 30 млн рублей в 2022 году
Общий ущерб от действий браконьеров в 2022 году в Камчатском крае оценили примерно в 30 млн рублей. На западе региона у злоумышленников изъяли 104 лодки.
По данным ассоциации «Река Большая», активность браконьеров не снижалась, несмотря на довольно слабые подходы лососей. Зачастую рыбаки направляли усилия на сбор красной икры, выбрасывая погибшую рыбу в воду. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.
Всего с участием общественных инспекторов ассоциации проведено 4,5 тыс. рейдов и порядка 7,5 тыс. проверок. Составлено 295 протоколов об административных правонарушениях. 28 материалов направлены в полицию для возбуждения уголовных дел. У нарушителей изъяли свыше 340 сетей длиной около 8,5 км.
У браконьеров изъяли 6,4 т рыбы и 809 кг икры.