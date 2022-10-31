Иванов день – 2022: история, традиции и приметы праздника

Православные 1 ноября отмечают Иванов день, также известный в народе как Конюхов день. Для славян эта дата также являлась проводами осени, поскольку ноябрь приносит с собой первые морозы и плавно перетекает в зиму. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

Иванов день – 2022: история праздника

Свое название праздник берет от имени святого Иоанна Рыльского. Он родился в болгарском селе Скрино и рано потерял обоих родителей. Будучи мальчишкой-пастухом, он потерял корову с теленком, чем навлек на себя гнев хозяина стада. Тогда мальчик принялся горячо молиться, и Бог услышал его. Пропажа нашлась, а затем, по преданию, произошло чудо — Иоанн взял теленка на руки и перенес его через реку, словно шел по земле.

После этих событий юноша стал послушником в монастыре и принял постриг. Изучив церковную грамоту, он уединился в хижине в лесу. На хлипкое убежище вскоре напали разбойники, и Иоанн был вынужден перебраться в пещеру. Там он провел 12 лет и чудесным образом исцелял всех, кто приходил к нему. Слава о его способностях разошлась на много земель, и вокруг его обители строились хижины паломников. Вскоре неподалеку был построен храм и монастырь с кельей, а Иоанн Рыльский стал игуменом.

По свидетельствам религиозных источников, через 30 лет после кончины святого у игумена Рыльского монастыря случилось видение, в котором Иоанн повелел перенести его мощи в Средец (современная София). Когда открыли могилу Иоанна, то обнаружили мощи нетленными.

Иванов день – 2022: традиции праздника

Большинство традиций в день праздника были связаны с проводами осени. Ноябрь называли «последним месяцем живой воды», поскольку водоемы в последний месяц осени начинают покрываться ледяной кромкой.

По этой причине любители порыбачить в этот день прячут свои удочки до нового сезона. Другая, по большей части устаревшая, традиция была связана с лошадьми. В народе верили, что в Иванов день домовые пугают жеребцов и кобыл, путают им гривы и завязывают сбрую в узел. Поэтому конюхи устраивали себе выходной и собирались за столом.

К слову, о застольях — 1 ноября хозяйки традиционно подавали блюда из курицы: горячее, пироги, супы и другие.

Еще один почти ушедший в прошлое обычай заключался в кормлении сорок. Птицам оставляли угощение, чтобы они не трещали и не потревожили покой домового.

Приметы на Иванов день – 2022

Как правило, приметы на Иванов день касаются погоды и наступающей зимы. В народе сложилось немало поверий, основанных на наблюдениях:

выпавший на 1 ноября снег и холода сулят затяжную зиму, а оттепель, наоборот, скорый приход весны в грядущем году;

хорошим знаком считается снежный покров на земле — урожай следующим летом обещает быть богатым. Также радостно воспринимают и ноябрьскую грозу;

жужжание комаров в доме предвещает теплую зиму;

вороны на нижних ветках деревьев — вестники наступающих холодов;

дождливый ноябрь отражает мокрую погоду на всю зиму.

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