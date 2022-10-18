Уголовное дело возбудили после гибели четырех детей при пожаре в Хабаровском крае
Четыре ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Нанайском районе в Хабаровском крае. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Возгорание произошло в ночь на 18 октября в селе Синда Нанайского района. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при использовании отопительного оборудования. В результате пожара погибли дети 2008, 2013, 2017 и 2021 годов рождения. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
Проверку по факту происшествия инициировали Следственный комитет и прокуратура. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В правоохранительных органах уточнили, что дети были дома одни.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Великолукском районе Псковской области. Огонь полностью уничтожил жилое бревенчатое здание. Погибли 60-летняя женщина и 52-летний мужчина.