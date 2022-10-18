В МИЦ «Известия» обсудят способы повысить рождаемость в России

19 октября в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Повышение рождаемости в России: социальные и медицинские аспекты».

Участники:

Геннадий Сухих, академик РАН, д.м.н., директор ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова;

Лейла Адамян, академик РАН, д.м.н., главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России;

Гузель Улумбекова, д.м.н., ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ);

Виталий Беженарь, д.м.н., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»;

Наталия Долгушина, д.м.н., заместитель директора ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России – руководитель департамента организации научной деятельности, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России;

Роман Шмаков, д.м.н., директор Института акушерства ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России;

Нина Останина, депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей;

Олег Аполихин, член-корреспондент РАН, член Общественной палаты РФ;

Елена Уварова, член-корреспондент РАН, д.м.н., акушер-гинеколог, заведующий 2-м гинекологическим отделением (детей и подростков) ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России;

Елена Игнашина, к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Республики Татарстан (онлайн);

Татьяна Шигабутдинова, к.м.н., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Республики Татарстан, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» (онлайн);

Владимир Архангельский, к.э.н., заведующий отделом рождаемости Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.