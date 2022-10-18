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В Кремле отреагировали на желание Гросси снова встретиться с Путиным

Песков: пока в графике президента нет встречи с главой МАГАТЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Новая встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси может быть быстро организована. Об этом 18 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в графике президента такой встречи нет. Но с другой стороны, и предыдущая встреча была оперативно согласована. С этим проблем не будет при необходимости», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день Гросси назвал хорошим диалог с Путиным и выразил надежду на скорое возвращение в Россию для обсуждения соглашения по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС
На встрече с гендиректором МАГАТЭ президент подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована

Глава МАГАТЭ встречался с Путиным 11 октября, после чего отметил важность контактов с российским лидером для безопасности ядерных объектов. Гросси также заявил, что Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений МАГАТЭ, а также одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства.

Сам Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Он отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, такую риторику надо снижать. Также российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

До этого, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С начала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками. В настоящее время объект находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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