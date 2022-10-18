Два человека пострадали в ДТП на кольцевой развязке в Благовещенске
Два автомобиля столкнулись на кольцевой развязке на территории Благовещенска. Травмы получили женщина и четырехлетний ребенок.
По данным ГИБДД, авария произошла утром 17 октября на улице Театральной. Автомобиль «ГАЗ» столкнулся с Toyota Land Cruiser из-за несоблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщает Амурская служба новостей.
Травмы получили женщина-водитель иномарки и ее маленький пассажир.
17 октября в Тамбовской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом. Восемь человек госпитализировали.