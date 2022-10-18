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Политолог Дудчак оценил идею конфисковывать имущество россиян в Финляндии

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Заявление финского министра обороны Антти Кайкконена о возможной экспроприации имущества, приобретенного россиянами в Финляндии, показывает, что власти этой страны легко могут менять правила, установленные ими же. Об этом политолог Александр Дудчак сказал во вторник, 18 октября.

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«Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом», — подчеркнул он в беседе с RT.

Дудчак добавил, что от Финляндии можно ожидать чего угодно.

«Уже нет повода сомневаться, что они могут придумать любые методы, которые ещё недавно нам казались просто невозможными», — заключил он.

Ранее в этот день глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что власти страны могут конфисковать имущество россиян, если оно находится на территории, важной для безопасности государства, сообщает телеканал «Звезда».

Он добавил, что в ближайшие недели внесет в парламент страны предложение ужесточить законодательство в отношении сделок с недвижимостью в случае, если клиенты не являются гражданами стран Европейского союза (ЕС).

При этом Кайкконен подчеркнул, что не стоит рассматривать все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии как угрозу безопасности государства.

Министр не стал уточнять, рассматриваются ли эти меры в настоящее время, передает НСН.

Ранее, 13 октября, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией, о которых глава правительства Финляндии Санна Марин напомнила днем ранее, выразив надежду получить широкую парламентскую поддержку своей инициативы.

11 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не время разговаривать с Россией. Он также подчеркнул, что не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и будет готов к этому, «если в поле зрения появится что-то хорошее».

О том, что в Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух–трех лет, стало известно 26 сентября. Как сообщалось, отгородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Длина забора, таким образом, будет составлять от 130 до 260 км. Конструкция прослужит около 50 лет.

30 сентября Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.

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