Появились фото из поврежденного при падении самолета в Ейске дома
В распоряжении «Известий» 18 октября появились фотографии, сделанные в жилом доме в Ейске, пострадавшем при падении самолета Су-34.
На снимках, сделанных в одной из квартир и на лестничной площадке, видны следы пожара и обгоревшие вещи. Одна из дверей в комнату слетела с петель.
Самолет Су-34 потерпел крушение в городе Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.
При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во дворе многоэтажки, начался пожар.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.
По данным МЧС, в результате падения самолета Су-34 на многоэтажку погибли 13 человек, в том числе трое детей.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Следователями возбуждено уголовное дело ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что, в случае если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Кубани купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.
Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.