Скончался участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Скончался бывший участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти. Об этом 18 октября сообщила газета Il Messaggero.
Он умер в Генуе в возрасте 80 лет. Причина смерти не уточняется.
Гатти являлся членом Ricchi e Poveri с момента основания коллектива в 1967 году и до 2016 года, когда он покинул группу из-за смерти сына. Он являлся вокалистом, гитаристом и клавишником коллектива.
В 2020 году Гатти воссоединился с группой для участия в туре.
У Гатти остались жена Стефания и дочь Федерика.
Ricchi e Poveri получила известность благодаря таким песням, как Mamma Maria, Che sarà, Sarà perché ti amo, Voulez vous danser.