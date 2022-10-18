Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковской области
В Великолукском районе Псковской области в результате пожара погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел поздно вечером 17 октября в деревне Крупенино. Жилой бревенчатый дом сгорел полностью, также огнем уничтожена хозяйственная постройка и пять кубометров дров, пишет Псковская лента новостей.
На месте происшествия были обнаружены тела 60-летней женщины и 52-летнего мужчины без признаков жизни. Все обстоятельства гибели людей устанавливаются.
В тушении были задействованы 11 человек и три единицы техники. Предварительной причиной возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем при курении.
Как уточняет Псковское агентство информации, в тот же день в Великих Луках пожар случился в жилом доме на улице Усвятской. Огонь повредил стены, квартира по всей площади закопчена. Причиной случившегося является короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.
17 октября в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту пожара в квартире. После ликвидации горения было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.