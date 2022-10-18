Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и танк в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Общество
В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

Как минимум 16 мостов реконструируют в Приморье в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году в Приморском крае планируют отремонтировать как минимум 16 мостов. В регионе разрабатывают новые технологии и конструкции, которые позволят ускорить и удешевить строительство.

По словам губернатора Олега Кожемяко, за последние три года в регионе возвели около 20 мостов. Глава региона подчеркнул, что также планируются позитивные изменения в ремонте автомобильных дорог. Об этом пишет Vostokmedia.

В разгар туристического сезона местные жители неоднократно жаловались на работы на трассе Раздольное — Хасан. Подрядчик не провел планирование работ, из-за чего специалисты «застряли» на участке.

В 2023 году основные усилия регион направил на Лазовский округ, который больше остальных пострадал из-за наводнения. В муниципалитете налаживают транспортные сети и восстанавливают инфраструктуру. Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко отметил, что до зимы трассы будут отсыпаны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022