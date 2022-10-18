Как минимум 16 мостов реконструируют в Приморье в 2023 году
В 2023 году в Приморском крае планируют отремонтировать как минимум 16 мостов. В регионе разрабатывают новые технологии и конструкции, которые позволят ускорить и удешевить строительство.
По словам губернатора Олега Кожемяко, за последние три года в регионе возвели около 20 мостов. Глава региона подчеркнул, что также планируются позитивные изменения в ремонте автомобильных дорог. Об этом пишет Vostokmedia.
В разгар туристического сезона местные жители неоднократно жаловались на работы на трассе Раздольное — Хасан. Подрядчик не провел планирование работ, из-за чего специалисты «застряли» на участке.
В 2023 году основные усилия регион направил на Лазовский округ, который больше остальных пострадал из-за наводнения. В муниципалитете налаживают транспортные сети и восстанавливают инфраструктуру. Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко отметил, что до зимы трассы будут отсыпаны.