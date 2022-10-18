Космонавт Олег Артемьев — биография, полеты, личная жизнь

Российский космонавт Олег Артемьев 18 октября оказался в центре внимания общественности — однако не по причине успешной экспедиции в космос. Мужчина сбил 63-летнего пешехода в подмосковном поселке Свердловский. «Известия» продолжают следить за ходом событий и вспоминают, какими достижениями известен космонавт.

Биография космонавта Олега Артемьева

Артемьев родился 28 декабря 1970 года в Риге, когда Латвия еще входила в СССР. Мальчик рос в семье военного инженера и мечтал стать мореплавателем и путешественником. К исполнению своих планов Артемьев шел постепенно — с отличием окончил в Таллинский политехникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», параллельно увлекался прыжками с парашютом. Затем прошел срочную службу в рядах Советской армии в Вильнюсе, а по возвращении поступил в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где получил специальность «инженер-механик».

Его путь в космической отрасли начался с работы в ракетно-космической корпорации «Энергия», где он проводил испытания в невесомости, занимался подготовкой служебного модуля «Звезда» к старту, тестировал скафандры и сопровождал выходы на МКС. С 2003 года он начал проходить подготовку к космическим полетам.

В 2009 году Артемьев с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Управление персоналом». Наряду с освоением космической теории и практики он активно занимался научной деятельностью, участвовал в международных конференциях и публиковал научные статьи.

Полеты космонавта Олега Артемьева

Свой первый полет Артемьев осуществил в 2014 году в качестве бортинженера. В экипаж также входили Александр Скворцов и Стивен Свонсон. Корабль успешно пристыковался к МКС. За время экспедиции Артемьев дважды совершал выход в открытый космос, общая продолжительность его работ там составила 12 часов 34 минуты. Находясь на борту, космонавт также не терял времени: принял участие в акции «Тотальный диктант», снимал видеофильмы, вел блог о своей работе.

Время для второго полета пришло в марте 2018 года. На сей раз Артемьев уже выполнял роль командира экипажа. Во время второго визита на МКС он провел в открытом космосе 7 часов 46 минут и вместе со своим коллегой Сергеем Прокопьев осуществлял работы на внешней поверхности станции.

Третий свой полет весной 2022 года Артемьев вновь выполнял в качестве командира. Кроме того, он освоил новую профессию, став спецкорреспондентом агентства ТАСС на МКС. Пять раз за время экспедиции космонавт выходил в открытый космос, выполняя ряд важных научных и технических работ на поверхности МКС. Полет длительностью 194 суток завершился 29 сентября 2022 года.

За свои заслуги перед Отечеством Артемьев был удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного гражданина городов Байконур, Снежинск и Гагарин.

Личная жизнь космонавта Олега Артемьева

Вместе с супругой, Анной Малиховой, Артемьев воспитывает сына Савелия и дочь Анфису. А родители космонавта проживают в Белоруссии, в Витебске.

В свободное время космонавт увлекается туризмом, подводной охотой, подводным плаванием, горными лыжами и чтением книг.

ДТП с участием Олега Артемьева

Авария произошла вечером 17 октября в поселке Свердловский. Дорога была плохо освещена, и Артемьев не заметил пешехода. Как утверждают в «Роскосмосе», в момент ДТП водитель был трезв, вызвал скорую и оказал сбитому мужчине первую помощь. Кроме того,в госкорпорации указали, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода

Пострадавшим оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Анатолий Уронов. Он был госпитализирован в Щелково с переломами.