Житель Тобольска утопил машину при движении по переправе
В Тобольске (Тюменская область) проводится проверка по факту ДТП, в результате которого в реке Иртыш утонул автомобиль. Водитель иномарки находился за рулем в пьяном состоянии.
Инцидент произошел утром 18 октября. По данным портала «Наш город», мужчина 1993 года рождения, управляя машиной Lifan, при движении по переправе через реку Иртыш допустил съезд в воду. У автомобилиста диагностировали травму головы.
Сам мужчина не помнит, как произошел инцидент. Алкотестер показал 0,85 мг алкоголя на 1 л выдыхаемого воздуха. Об этом пишет Megatyumen.ru.
Сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства аварии.
В начале октября мужчина в пьяном состоянии сел за руль в Оренбурге и допустил съезд машины с моста. Местные жители пытались помочь потерпевшему, но автомобиль унесло течением к середине реки. Водитель погиб.