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Представитель Zara в суде заявил о планах возобновить работу в РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Zara собирается восстановить торговую деятельность в РФ, сообщил представитель компании «Зара СНГ», российской структуры испанского ритейлера Zara, в арбитражном суде Самарской области.

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«Заявитель («Зара СНГ») указывает, что не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной», — передает его слова «РИА Новости» во вторник, 18 октября.

Кроме того, в сообщении говорится про «изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции».

Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex.

Летом текущего года собственники площадей в торговых центрах и помещений стрит-ритейла в Москве и других крупных городах РФ начали массово подавать иски к Inditex, у которой в России работало около 500 торговых точек.

В июле источник спрогнозировал в беседе с «Известиями» возможное возвращение Zara в 2023 году. Сама группа Inditex тогда никак не прокомментировала это.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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