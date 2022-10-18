Представитель Zara в суде заявил о планах возобновить работу в РФ
Zara собирается восстановить торговую деятельность в РФ, сообщил представитель компании «Зара СНГ», российской структуры испанского ритейлера Zara, в арбитражном суде Самарской области.
«Заявитель («Зара СНГ») указывает, что не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной», — передает его слова «РИА Новости» во вторник, 18 октября.
Кроме того, в сообщении говорится про «изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции».
Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex.
Летом текущего года собственники площадей в торговых центрах и помещений стрит-ритейла в Москве и других крупных городах РФ начали массово подавать иски к Inditex, у которой в России работало около 500 торговых точек.
В июле источник спрогнозировал в беседе с «Известиями» возможное возвращение Zara в 2023 году. Сама группа Inditex тогда никак не прокомментировала это.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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