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Французская журналистка потеряла работу после фильма о Донбассе

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Фото: Соцсети
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Французская независимая журналистка Анн-Лор Боннель потеряла работу и стала получать угрозы после фильма о Донбассе. Об этом она сообщила в интервью «РИА Новости» во вторник, 18 октября.

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Боннель рассказала, что в 2015 году побывала на востоке Украины, а в 2016-м представила документальный фильм «Донбасс». Через шесть лет она вернулась в регион и сняла картину «Донбасс. Восемь лет спустя».

По словам журналистки, когда она вернулась во Францию, люди, которые были заинтересованы в ее работе, перестали выходить на связь, пишет Pravda.Ru.

«Я потеряла работу в парижском университете, в котором преподавала 15 лет. Это связано не прямо с фильмом, но с моим пребыванием на Украине», — сказала Боннель.

Ее уведомили, что больше она не соответствует ценностям учебного заведения, поэтому ей не могут позволить продолжить работу.

Кроме этого, журналистка добавила, что долгое время получала угрозы, пишет Life.Ru.

При этом Боннель подчеркнула, что намерена продолжить снимать фильмы про конфликт на Украине, чтобы осветить разные точки зрения, сообщает телеканал «360».

Ранее, 11 мая, экс-военный, проходивший службу в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных солдат российской армии.

Он рассказал, что был свидетелем этих преступлений, когда находился на территории Украины на протяжении нескольких недель в рамках гуманитарной миссии. Боке также отметил, что по возвращении домой был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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