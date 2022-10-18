Мэр Кривого Рога сообщил о «серьезных разрушениях» в городе
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул 18 октября сообщил о разрушениях в городе после взрывов.
«Есть попадания <...> разрушения серьезные. Но пока последствия мы не комментируем», — заявил Вилкул в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее в этот же день воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Взрывы прогремели не только в Кривом Роге, но и Киеве, Харькове, Днепре и других городах.
Мэр Житомира, в частности, сообщил, что город остался без электричества и воды.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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