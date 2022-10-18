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Метеоролог назвала погоду в Москве нормальной для октября

Метеоролог Позднякова: погода в Москве соответствует октябрю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Усиление ветра и дождь ожидаются в Москве во второй половине вторника, 18 октября, однако эта погода соответствует октябрю. Об этом «Известиям» сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Сейчас столичный регион пересекает серия атмосферных фронтов атлантического циклона, и с этими процессами мы действительно ожидаем, что в Москве выпадет 5–10 мм осадков, и после 15:00, когда мы будем находиться в тылу этого циклона, который определяет погоду, у нас будет усиление ветра до 12–17 м/с», — сказала она.

При этом метеоролог отметила, что сильных дождей сегодня не ожидается.

«Позицию сильных дождей мы не подтверждаем, но в принципе погодные условия вполне соответствуют октябрю, потому что для октября то количество осадков, что я озвучила, не является каким-то экстраординарным событием и далеко до рекордных значений», — пояснила она.

Ранее в этот день МЧС РФ сообщило, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 16:00 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 м/с.

МЧС рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

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