Метеоролог назвала погоду в Москве нормальной для октября

Усиление ветра и дождь ожидаются в Москве во второй половине вторника, 18 октября, однако эта погода соответствует октябрю. Об этом «Известиям» сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сейчас столичный регион пересекает серия атмосферных фронтов атлантического циклона, и с этими процессами мы действительно ожидаем, что в Москве выпадет 5–10 мм осадков, и после 15:00, когда мы будем находиться в тылу этого циклона, который определяет погоду, у нас будет усиление ветра до 12–17 м/с», — сказала она.

При этом метеоролог отметила, что сильных дождей сегодня не ожидается.

«Позицию сильных дождей мы не подтверждаем, но в принципе погодные условия вполне соответствуют октябрю, потому что для октября то количество осадков, что я озвучила, не является каким-то экстраординарным событием и далеко до рекордных значений», — пояснила она.

Ранее в этот день МЧС РФ сообщило, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 16:00 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 м/с.

МЧС рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.