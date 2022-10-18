«Роскосмос» прокомментировал ДТП с участием космонавта Артемьева

К наезду на пешехода, который совершил космонавт Олег Артемьев, привела плохая видимость на дороге. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода. Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека», — сообщила пресс-служба.

Пострадавшим оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Анатолий Уронов. Он был госпитализирован в Щелково с переломами.

В «Роскосмосе» отметили, что в момент аварии Артемьев был трезв, он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему. Госкорпорация заверила, что вместе с ЦКП окажет пострадавшему и его семье необходимую помощь.

Ранее «Известия» сообщили о наезде Артемьева на мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье. ДТП произошло поселке Свердловский Лосино-Островского городского округа. Космонавт был за рулем Mitsubishi Pajero и двигался по улице Заводской в сторону улицы Строителей. На одном из пешеходных переходов он совершил наезд на 63-летнего мужчину.