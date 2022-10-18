Международный форум ReForum состоится в онлайн-формате 17 и 18 ноября

17 и 18 ноября 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В тринадцатый раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее, объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые уже сейчас знают, какими будут мир и потребности в будущем. Участие в форуме бесплатное.

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях.



Большой блок программы будет посвящен изучению неопределенности и поведению человека в рамках этой неопределенности. Мы ответим на вопросы о том, как сейчас планировать свое будущее, когда видимый горизонт событий схлопнулся до ближайших выходных? Как не потерять стабильную работу и не оказаться ненужными? Как найти опору и перестать думскроллить ленту новостей?

А еще поговорим о том, почему осознанность новый черный? Как выстраивать отношения с теми, кто родился после 2010 года? Как независимые авторы создают новый тип экономики и многом другом.

Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков:

Взгляд на будущее . Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.

. Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее. Взгляд на технологии: сделано из будущего . Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе пяти лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий.

. Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе пяти лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий. Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее . Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего и формируем установку на персональный рост.

. Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего и формируем установку на персональный рост. Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем. Рассмотрим, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности? Каким важно быть профессионалу будущего?

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать и о чем важно говорить именно сейчас.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдет на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в офлайн-среде.