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Суд в Москве оштрафовал Amazon на 1 млн рублей за неудаление контента

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Мировой суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн рублей американской компании Amazon.com за неудаление запрещенной в РФ информации о способах суицида, передает корреспондент «Известий» из зала суда 18 октября.

«Суд постановил признать организацию «Amazon.com, Inc» виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей», — сказано в решении суда.

Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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