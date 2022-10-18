У жилого дома в Ейске появился стихийный мемориал
Возле жилого дома в Ейске, у которого потерпел крушение самолет, 18 октября возник стихийный мемориал.
Местные жители приносят цветы, свечи и игрушки в память о погибших в катастрофе.
По данным МЧС, в результате падения самолета Су-34 на многоэтажку, погибли 13 человек, в том числе трое детей.
Самолет Су-34 потерпел крушение в городе Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.
При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во дворе многоэтажки, начался пожар.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Кубани купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.
Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.