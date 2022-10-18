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Haval снизил цены в России на три модели

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Китайский бренд Haval оказался единственным, кто снизил на российском рынке цены на свои новые автомобили с 1 по 15 октября 2022 года. Об этом 18 октября сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты подсчитали, что кроссовер Haval Dargo подешевел на 200 тыс. рублей, или на 5,3 − 6,3% в зависимости от комплектации.

Кроссовер модели F7 и купе-кроссовер F7x потеряли в цене от 200 до 300 тыс. рублей. Машины подешевели на 6% − 11,5%.

Эксперты агентства напомнили, что на другие модели компании — кроссовер Jolion и внедорожник H9 — компания Haval снижала цены во второй половине сентября текущего года. Haval Jolion стал дешевле на 150 − 280 тысяч рублей, а Haval H9 на 500 тыс. рублей ровно.

17 октября стало известно, что продажи новых иномарок в России в сентябре 2022 года выросли на 51%. Этот сегмент в основном заняли преимущественно кроссоверы китайских марок. Лидирует в списке Chery Tiggo 7 Pro. Продажи кроссовера этой модели выросли относительно результатов августа текущего года с 602 до 2347 единиц. Второе место занял кроссовер Havla Jolion, показавший прирост на 7,5%, с 2013 до 2163 машин. Третье место у Geely Coolray. Автомобиль показал прирост на 48%, с 997 до 1477 машин.

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