МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве 18 октября
В Москве ожидаются сильный дождь и ветер. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило главное управление МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 16:00 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 м/с», — сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.
МЧС рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью станет прохладнее на несколько градусов — до +6…+8. Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный, 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/c.
Ранее, 15 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.
13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, с понедельника пойдут дожди и усилится ветер.