В МЧС заявили об отсутствии угрозы обрушения дома в Ейске
Угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет Су-34, нет. Об этом 18 октября сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.
«Угрозы обрушения на данный момент нет», — сказал Волынкин журналистам.
Он добавил, что аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток.
Накануне Су-34 потерпел крушение в городе Ейске. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.
Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.
По последним данным, в результат ЧП погибли 13 человек, еще 19 пострадали.