Годовой счет за электроэнергию в Великобритании может вырасти до $4,9 тыс.
Годовой счет за свет в Британии может вырасти до $4,9 тыс. к апрелю 2023 года. Такой прогноз дала энергетическая консалтинговая компания Cornwall Insight, передает телеканал «Известия». Сумма в 1,7 раза превышает нынешний уровень расходов. В минфине Англии заявили, что правительство свернет в апреле программу заморозки цен на электроэнергию. В сентябре было объявлено, что она рассчитана на два года. Также в ведомстве рассказали об отмене большинства планировавшихся налоговых послаблений.
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