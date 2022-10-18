Три человека пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
В Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на вторник, 18 октября, произошел пожар. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на городское управление МЧС.
Пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Фрунзе около 05:00. Его площадь составила 20 кв. м.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь в 1:18. С огнем боролись 17 человек.
В результате происшествия три человека пострадали, их госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 13 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате пожара во Владивостоке. Возгорание произошло в помещении на территории частного домовладения. Местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек.