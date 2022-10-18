Синоптик рассказал о погоде в Петербурге во вторник
Во вторник, 18 октября, в Санкт-Петербурге сохранится облачная погода с осадками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, причем окажется с его холодной стороны», — добавил он.
Как пишет 78.ru, воздух в этот день прогреется до 8–10 градусов, по области — до 6–11 градусов. Порывы западного ветра будут достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.
Ранее, 15 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части страны в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.