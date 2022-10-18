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Около 10 диверсионных групп выявили за два дня на запорожском направлении
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Около 10 диверсионных групп выявили за два дня на запорожском направлении

Рогов: около десяти диверсионных групп ВСУ выявили за два дня на запорожском направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Около 10 диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили на запорожском направлении за последние двое суток. Об этом 18 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«За последние два дня было выявлено около 10 таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадрокоптерам», — сообщил он в интервью для программы «Летучка» на телеканале RT.

Рогов добавил, что российские военные атаковали их артиллерийским огнем. По его словам, значительная часть боевиков в ходе ударов была уничтожена.

Ситуация на запорожском направлении в настоящий момент остается сложной, но находится под контролем, подытожил Рогов.

Накануне сотрудники Росгвардии сообщили о задержании 90 пособников украинских военных и других формирований киевских властей в Херсонской и Запорожской областях за неделю.

13 октября в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что украинские спецслужбы вербуют жителей ЛНР для участия в диверсиях. В ведомстве отметили, что жертвами вербовки также становятся несовершеннолетние.

В сентябре стало известно, что служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для обстрелов региона.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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