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Бастрыкин поручил возбудить дело после отмены троллейбуса в Волгограде

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отмены троллейбуса в Волгограде. На разрушение транспортной инфраструктуры ему пожаловались местные активисты. Бастрыкин потребовал проверить их доводы.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточняет, что в сентябре по поручению главы ведомства региональное СУ СКР организовало доследственную проверку про факту обращения волгоградцев с жалобой на отмену маршрута. После чего появилось новое видеообращение активистов. По данным ведомства, это указывало на то, что власти проигнорировали требование горожан восстановить движение троллейбусов.

Агентство напоминает, что троллейбус № 18 отменили в Кировском районе Волгограда в 2017 году. Инициативная группа попросила главу СКР возбудить уголовное дело в отношении гендиректора МУП «МЭТ» Константина Шостака, которого подозревают в демонтаже контактной сети. После этого была организована проверка.

Администрация Волгограда вместо троллейбуса решила пустить по маршруту автобусы, но при этом не учла, что горожанам важно использование максимально экологического транспорта, замечает агентство.

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