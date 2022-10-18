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Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Обсуждая просьбу президента Украины Владимира Зеленского к союзникам поставить больше средств ПВО, читатели немецкой газеты Die Welt отметили у него признаки отчаяния.

Ранее в своем обращении к нации Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить больше систем ПВО и дополнительных ракет, отметив, что это соответствует не только интересам Киева, но и всего мира.

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При этом читатели газеты заметили изменения в поведении президента Украины, активно обсуждая это в комментариях.

«На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчет переговоров?» — спросил один из комментаторов.

«Когда за последние несколько часов Украина была принята в НАТО? Или я неправильно понимаю слово «союзники»?» — отметил другой.

«Он просит? Обычно он всегда требует, не болен ли он?» — поддержал еще один.

Также пользователи высказали мнение, что украинский лидер должен сесть за стол переговоров.

17 октября обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс высказал мнение по поводу того, что Киев не должен диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда «речь идет о самом существовании членов альянса».

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Известиям», что украинские ПВО не способны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт подчеркнул, что РФ начала наносить более интенсивные удары по украинским городам после того, как Киев совершил террористический акт на Крымском мосту.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

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