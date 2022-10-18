Медведь растерзал корову в одном из районов Башкирии
В Ишимбайском районе Башкирии медведь напал на домашний скот. Отбившейся от стада корове хищник нанес серьезные ранения.
Корова смогла сбежать от преследователя, однако хозяева, увидев и оценив масштаб произошедшего, решили забить ее, избавив от дальнейших мучений, пишет ИА «МедиаКорСеть».
В конце июля в Дагестане волк напал на трех детей, играющих в футбол. Одного ребенка дикое животное утащило в лес, позже тело мальчика было обнаружено уже без признаков жизни.