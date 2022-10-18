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Жители Белгорода рассказали «Известиям» о жизни в состоянии постоянной опасности

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Белгородская область с марта 2022 года знает о ракетных ударах — снаряды регулярно прилетают со стороны Украины. Большинство из них сбивает система ПВО, но некоторые обломки повреждают здания и линии электропередачи. Корреспондент «Известий» побывала в Белгороде и опросила жителей, как они живут в состоянии постоянной опасности.

Сбить с толком: насколько точно работают российские системы ПВО

Несмотря на вполне мирные пейзажи на подъезде к городу, есть необычное: возле мостов развернуты палатки, рядом с ними по несколько мужчин в штатском. Очевидно, дежурят, охраняют. Машин на дороге мало. Ближе к областному центру встречаются военные грузовики.

В самом городе мирно, но то тут, то там встречаются люди в камуфляже. Жизнь, по большому счету, за последние месяцы не изменилась, рассказывает менеджер Дмитрий из автокомпании. Люди ходят на работу, гуляют, учатся.

«Конечно, тревожно, когда над твоим домом сбивают шесть ракет, всё трусится. А так паники никакой нет, но все для себя в голове держат, что если военные действия станут активнее, то придется уезжать», — поделился мужчина.

По словам молодой пары, звуки от работы систем ПВО в последние дни слышны всё чаще во всех частях города.

«Если прилеты случаются, когда мы дома, то соблюдаем с женой правило двух стен: выходим в коридор, берем с собой кошку и пережидаем», — признался глава семейства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Только теперь всем стало понятно, как мы себя здесь чувствуем

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