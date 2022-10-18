Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13, пострадали 19 человек

Число погибших в результате падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске (Краснодарский край) возросло до 13 человек. Об этом во вторник, 18 октября, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Со ссылкой на данные МЧС он уточнил, что после разбора завалов были обнаружены тела погибших. Всего в результате крушения самолета погибли 13 человек, в том числе трое детей.

«Девятнадцать получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска», — цитирует Кузнецова «РИА Новости».

Отмечается, что 68 человек были спасены благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений. Еще свыше 360 человек эвакуировали.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко со своей стороны ранее сообщал, что четверо пострадавших детей находятся на лечении в состоянии легкой и удовлетворительной степени тяжести. По его словам, в числе госпитализированных — две беременные женщины.

В центральной районной больнице ТАСС уточнили, что угрозы для жизни 15 пострадавших в результате ЧП нет. В реанимации остаются три человека. Еще четыре пациента, в том числе двое находившихся в реанимации детей, отправлены в краевые больницы в Краснодар.

В свою очередь, в МЧС сообщили о завершении разбора завалов на месте ЧС.

Вечером в понедельник, 17 октября, самолет Су-34 потерпел крушение в городе Ейске (Краснодарский край). Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. Тушением огня занимались все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Кубани купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.