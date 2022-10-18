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Гособвинение обжаловало приговор экс-совладельцу «Зимней вишни»

Гособвинение обжаловало приговор экс-совладельцу «Зимней вишни» Вишневскому, осужденному на 8 лет колонии
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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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Гособвинение обжаловало приговор бывшему совладельцу сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому, ранее осужденному на восемь лет колонии за дачу взятки сотрудникам Госстройнадзора.

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«Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора», — сообщили ТАСС 18 октября в Центральном районном суде Кемерова.

По данным Следственного комитета РФ, в 2013–2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 млн рублей Танзили Комковой, ее сыну Эдуарду и генеральному директору строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание «Зимней вишни», Никите Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство.

Приговор Вишневскому был вынесен 7 октября. Также суд постановил назначить экс-совладельцу торгового центра штраф в размере 21 млн рублей.

В конце сентября Вишневский признал свою вину, отметив, что гособвинение в прениях потребовало для него в качестве наказания 10 лет лишения свободы и денежный штраф. Защита настаивала на более мягком наказании.

20 декабря прошлого года суд счел доказанной вину Комковой. Ее обвинили в получении взятки и отмывании денег в ходе строительства торгового центра. Позже, 24 декабря, Центральный районный суд Кемерово приговорил Комкову к 18 годам лишения свободы. Она будет обязана выплатить штраф в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет.

Кроме того, суд приговорил ее сына Эдуарда к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Чередниченко, в свою очередь, приговорен судом к 15 годам за получение взятки и легализацию денежных средств.

Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. В ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а также не сработала и система пожаротушения. Выходы для экстренной эвакуации посетителей оказались заблокированы.

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