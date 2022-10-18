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Не менее четырех тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу

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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Christian Silve
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США отправили 15 октября в Польшу четыре крупных грузовых самолета. Об этом 17 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиационные ресурсы.

Самолеты приземлились в городе Жешув, который находится в 90 км от границы с Украиной. Были зафиксированы прилеты двух самолетов Boeing 747 и двух С-17А Globemaster III. В общей сложности они могут перевезти 395 т грузов.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

17 октября высокопоставленный военный чиновник Пентагона сообщил, что США рассчитывают в течение ближайших недель передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Он также добавил, что США предоставили Украине различные противовоздушные системы (ПВО), включая более 1,4 тыс. переносных ЗРК Stinger.

О том, что Киев получит американские ПВО, 16 сентября сообщал представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер. До этого, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что в рамках очередного пакета военной помощи Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из арсенала американского министерства обороны.

В тот же день президент США Джо Байден поручил выделить Киеву военную помощь в размере $725 млн за счет резервов Пентагона.

12 октября стало известно, что общий объем военной помощи Украине со стороны Штатов достиг $16,8 млрд.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 11 октября подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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