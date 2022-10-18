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Пленные боевики ВСУ рассказали о хорошем отношении к ним в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленные украинские боевики рассказали, что к ним хорошо относятся на территории России, вопреки утверждениям командования ВСУ. Об этом они рассказали «РИА Новости» 18 октября.

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«В плену отлично с нами обращались. <…> Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили», — поделился 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

Он добавил, что за четвертый день нахождения в плену его ни разу не били и не унижали. По словам Швеца, питание оказалось не хуже, чем «дома». Пленным дают тушенку и мясо, рассказал военный.

47-летний Николай Дяченко из города Сумы поделился, что его также не били и давали воду.

«Ребята попались хорошие», — отметил пленный.

В начале июля «Известия» пообщались с украинскими боевиками, взятыми в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск. По их словам, солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) не обучали пользованию оружием из США, которого всегда было в избытке. Кроме того, военные указали на множество ошибок при мобилизации на Украине.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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