Выбросы приводящего к химическим ожогам вещества зафиксировали в Омске

В Омске зафиксировали выбросы фенола. Это вещество приводит к химическим ожогам. Превышение ПДК фенола Обь-Иртышское УГМС обнаружило в Советском округе города в пятницу, 14 октября.

Как уточняет ИА «Город55», концентрация вредного вещества превысила норму в 1,2 раза. В других округах при этом превышений по выбросам зафиксировано не было. На следующий день уровень загрязнения в городе оказался низким. Наблюдения за состоянием воздуха специалисты проводили на девяти стационарных пунктах во всех округах Омска.

Фенол — токсичное вещество, относящееся ко второму классу опасности. При вдыхании он вызывает нарушение функций нервной системы, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Фенол может вызывать химические ожоги.

Ранее сообщалось о том, что вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Омске. В нем указано, что совокупный объем выбросов в городе к 2024 году будет снижен на 54,9 тыс. т, что составит 25,4% от уровня 2017 года.