Высокобюджетный фильм для международного проекта снимут в Сургуте

В Сургутском районе ХМАО стартовали съемки высокобюджетного фильма, который планируется представить на международном кинорынке. Региональный гарантийный фонд согласовал предоставление гарантий в сумме 200 млн рублей, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Югра Z Официально».

Агентство уточняет, что правительство округа сотрудничает с компанией «Айсмедиа» в рамках инвестиционного проекта. Кинопроизводство позволит создать в регионе рабочие места, а местная молодежь поучаствует в создании продукта, ориентированного на экспорт.

До конца 2023 года в Югре планируется снять пять фильмов, предназначенных для выхода на международный кинорынок. Деньги на проекты выделяет ПАО «ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования.