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Прием доноров ограничили в больнице Пермского края

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В Березниках Пермского края в краевой больнице имени Вагнера ввели ограничения на прием доноров. Соответствующее объявление появилось на входе в городское отделение переливания крови.

В нем говорится, что с 17 октября прием ограничен количеством 25 человек, рассказала ИА «Ура.ру» местная жительница. В пресс-службе больницы агентству не смогли предоставить оперативный комментарий и объяснить, с чем связано введение ограничения и как долго оно будет действовать.

Ранее сообщалось об острой нехватке в Перми доноров с кровью III и IV группы с отрицательным резус-фактором. В Чайковском закрытие единственного в городе центра переливания крови вызвало обеспокоенность горожан. Впрочем, в центральной городской больнице заверили, что жители без крови не останутся, ее будут доставлять из Перми.

Диетолог, эндокринолог АО «Медицина», эксперт компании SOLGAR Елена Евдокимова ранее рассказала «Известиям», как следует питаться донорам крови. В первые часы после сдачи крови необходимо пить достаточное количество жидкости: воду простую и минеральную и сладкий чай. Важно также соблюдать качественную высокобелковую диету, которая включает в себя телятину и яйца.

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